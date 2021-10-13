Суд оставил без удовлетворения иск Волочковой к Большому театру

Иск Волочковой к Большому театру на 200 миллионов рублей оставили без удовлетворения

Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения иск российской балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска. Об этом в среду, 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Ранее адвокат экс-примы Большого Евгений Корчаго рассказывал, что его клиентка потребует с руководства культурного учреждения 200 миллионов рублей за моральный вред. Юрист отмечал, что Волочкова действительно не получила право на досрочную пенсию, факт чего подтверждала Тверская межрайонная прокуратура. При этом Большой театр был привлечен к административной ответственности.

В своем судебном иске, который экс-прима Большого подала против руководства культурного учреждения, заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили, не выплачивая при этом положенную пенсию. Балерина подчеркнула, что она решила судиться с театром не из-за денег, а ради защиты достоинства и чести.