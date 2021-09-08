Волочкова потребует с Большого театра более 200 миллионов рублей в суде

Российская балерина Анастасия Волочкова потребует с Большого театра 200 миллионов рублей за моральный вред. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката артистки Евгения Корчаго.

Он отметил, что прокуратура подтвердила нарушения трудовых отношений между танцовщицей и культурным учреждением, а Большой театр был привлечен к административной ответственности.

«В суде мы требуем взыскать невыплаченную заработную плату за период практически более 17 лет. Во-вторых, произвести все необходимые отчисления в Пенсионный фонд и социальные фонды, а также признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы», — заявил адвокат Волочковой, отметив, что сумма невыплаченной зарплаты в данный момент уточняется, однако речь идет о нескольких миллионах рублей. Также истец запросил 200 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам Корчаго, они с 45-летней балериной рассчитывают на положительный исход суда, так как нарушения были подтверждены прокуратурой. Адвокат подчеркнул, что администрация Большого театра пока не предлагала варианты мирового соглашения.

В июне этого года Волочкова подала судебный иск против руководства Большого театра. Экс-прима Большого заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из учреждения, не выплачивая при этом положенную пенсию. В своем обращении в соцсетях балерина подчеркнула, что решила судиться не из-за денег, а ради защиты достоинства и чести.