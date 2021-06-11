Волочкова подала судебный иск против Большого театра

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова подала судебный иск против руководства Большого театра. Об этом она сообщила в Instagram.

«Я вновь решила бороться за Правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра. Я вынуждена придать огласке то, что они творили незаконно по отношению ко мне на протяжении 20 лет!» — написала в одной из последних публикаций Волочкова.

Экс-прима Большого заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из учреждения, не выплачивая при этом положенную пенсию. Балерина подчеркнула, что она решила судиться с театром не из-за денег, а ради защиты достоинства и чести.

Отмечается, что Волочкова служила в Большом театре с 1998-го по 2003 год, после чего была уволена.

В мае текущего года танцовщица рассказала о распространенной в Большом театре проституции и сравнила культурное учреждение с борделем. Она сообщила, что юных артисток кордебалета якобы заставляли оказывать интимные услуги во время гастролей труппы за границей.