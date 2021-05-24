Волочкова рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась причинами разрыва со своим бывшим возлюбленным Олегом. Об этом она сообщила в интервью Starhit.

45-летняя Волочкова рассказала, что отношения давались ей тяжело. Экс-прима Большого театра отметила, что со стороны Олега регулярно происходили обманы, приступы ревности и попытки использования ее благосостояния.

В день своего юбилея артистка решила показать спектакль, но Олег на него не явился. «Для меня было очень важно танцевать, зная, что любимый человек рядом. Эти эмоции не купить за деньги. Он соврал, якобы, вышел покурить, но на самом деле — просто не приехал. Оказалось, что в списке из 250 приглашенных гостей и зрителей Олег узрел двух человек, которых воспринял как потенциальных соперников», — поделилась Волочкова. Она добавила, что огорчена непринятием ее творчества и безразличием со стороны Олега.

Балерина подытожила, что продолжать отношения с Олегом не собирается: «Понимаю, что удобно жить в роскоши с успешной женщиной, ездить на дорогие курорты, принимать восхищение восторженных друзей. Но в какой-то момент мне перестало быть это удобно».

Ранее в мае Волочкова впервые представила широкой публике Олега. На платформе Premier балерина в формате исповеди дала интервью, в котором пригласила в кадр своего возлюбленного. Артистка тогда призналась, что пара много раз расставалась и снова сходилась, несмотря на сложный характер Волочковой и нелюбовь Олега к ее творчеству.