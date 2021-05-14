Волочкова впервые показала возлюбленного

Российская балерина Анастасия Волочкова впервые публично представила своего возлюбленного по имени Олег. Видео было опубликовано на платформе Premier.

Волочкова уже признавалась, что состоит в отношениях, однако личность избранника никогда не раскрывала. Ранее на своей странице в Instagram она публиковала фотографии с совместного отдыха, но можно было заметить только руки, ноги или спину ее возлюбленного.

В видео Волочкова сначала сидела одна, но затем пригласила Олега в кадр. «Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с этим прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и снова сходились. Я вообще человек очень сложный, я человек-вулкан. Со мной жизнь как на вулкане. Надо же еще творчество мое терпеть. А Олегу не нравится мое творчество», — рассказала Волочкова.

Олег поделился подробностями отношений с балериной: «Настя на самом деле очень эмоциональный человек и я даже сам не знаю, как вот столько времени я могу гасить эти эмоции».

Анастасия Волочкова два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году. В 2007 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но впоследствии заявила, что свадьба была фикцией и официально они так и не были расписаны.