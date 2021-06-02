Заслуженная артистка России, танцовщица Анастасия Волочкова заявила об отсутствии детства из-за занятий балетом в юном возрасте. Она поделилась воспоминаниями в интервью для издания Teleprogramma.pro.

Волочкова сказала, что отмеряет свою жизнь с пятилетнего возраста. Именно тогда она впервые посмотрела «Щелкунчика» в Мариинском театре.

«У меня детства-то не было. Я грезила балетным искусством, но пришла в училище неспособным ребенком. Поэтому, помимо основных занятий балетом, мне нужно было заниматься с дополнительным педагогом, которого мне наняли родители», — рассказала 45-летняя танцовщица.

Она подчеркнула, что лишь благодаря талантливому педагогу, которая помогала артистке с пластикой и растяжкой, ей удалось развить свои способности к танцу. Экс-прима Большого театра также вспомнила, как каждый раз, возвращаясь из училища, она вновь вставала к станку и занималась. «Помню, как вечером с грустью смотрела из окна на то, как дети играли во дворе, катались на коньках», — высказалась Волочкова.

Ранее Волочкова заявила о распространенной в Большом театре проституции. Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она сообщила, что тогда юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов во время зарубежных гастролей.