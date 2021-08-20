Волочкова выиграла суд по делу о залитой водой кровати

Российская танцовщица Анастасия Волочкова выиграла в суде с управляющей компанией ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы по делу об испорченном имуществе. Исковые требования знаменитости по оплате неустойки за залитую водой с крыши кровать удовлетворили частично, сообщается на сайте суда.

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Танцовщица вела тяжбу с коммунальщиками из-за порчи мебели с 2018 года. Инцидент случился вследствие того, что работники коммунальной компании повредили перекрытия, когда счищали снег с крыши дома, в котором располагаются апартаменты Волочковой. Вода хлынула на потолок спальни звезды. Из-за сырости в помещении отслоился гипсокартон, образовалась плесень, но сильнее всего пострадала дизайнерская кровать марки Fendi.

Как ранее сообщал адвокат Волочковой, она запросила компенсацию более 600 тысяч рублей и еще более 8 миллионов неустойки в результате ЧП. Какую сумму компанию обязали выплатить по итогам победы танцовщицы в суде, пока неизвестно. Решение готовят к публикации.

Волочкова рассказывала подробности конфликта в Instagram в начале июня. Танцовщица была возмущена, что, несмотря на добросовестную оплату ею всех счетов за обслуживание дома в последние 20 лет, управляющая компания отказалась чинить крышу после инцидента и помогать ей восстановить спальню.