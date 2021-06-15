Волочкова потребовала от коммунальщиков миллионы рублей за кровать

Российская танцовщица Анастасия Волочкова потребовала от управляющей компании компенсацию и неустойку за залитую кровать. Коммунальщики испортили мебель во время уборки снега с крыши, сообщает «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел зимой 2018 года. Сотрудники коммунальной службы чистили снег на крыше дома, где Волочкова владеет апартаментами. Во время работ коммунальщики пробили перекрытие, из-за чего вода попала в потолок спальни танцовщицы. В комнате на стенах появилась плесень, отслоился гипсокартон и вздулась штукатурка. В результате также пострадала дизайнерская кровать.

По словам адвоката Владимира Комсолева, на протяжении двух лет танцовщица пыталась решить вопрос с УК без судебного разбирательства. Однако вскоре она подала иск в Тверской суд. Волочкова потребовала от коммунальщиков компенсацию в размере более 600 тысяч рублей и неустойку — более восьми миллионов рублей.

Волочкова поделилась деталями конфликта в своем Instagram-аккаунте в начале июня. Она пожаловалась, что в течение 20 лет вносила плату за обслуживание дома, однако коммунальщики отказались ремонтировать крышу после инцидента. В итоге танцовщице пришлось самостоятельно решать проблему с залитой спальней.