Волочкова решила сдать в аренду за 500 тысяч рублей свою «роскошную» квартиру

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова решила сдать в аренду за 500 тысяч рублей свою «роскошную» четырехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила в Instagram.

Экс-прима Большого театра отметила, что разрешит въехать в квартиру у Русского музея исключительно «добропорядочным людям».

В объявлении на ЦИАН указано, что площадь квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома на Итальянской улице 200 квадратных метров. В цену аренды не включена плата за коммунальные услуги. Снять жилье можно без комиссии, но необходимо внести предоплату за один месяц. На сайте с объявлением говорится, что это «квартира известного "звездного" собственника».

Подписчики Волочковой отметили, что квартира очень красивая: «Ничего себе, красотища какая! Как музей!», «Как в Михайловском дворце», «Шик, блеск, красота». Но нашлись и те, кому ремонт в жилище не понравился: «Дорого-богато, цыганам понравится», «А я бы дизайн штор поменяла».

Ранее Волочкова поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями конфликта с управляющей компанией, отказавшейся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды. По словам балерины, коммунальщики ломом пробили крышу во время сколки льда и впоследствии отказались ее залатать.