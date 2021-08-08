Максакова раскрыла причину «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом артистка рассказала во время прямого эфира в Instagram.

По ее словам, в жизни Волочковой присутствовал обиженный влиятельный мужчина, который до нее домогался. «Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила Максакова.

Певица вспомнила, что балерина отказала в симпатии олигарху, который за ней ухаживал. После нескольких неудачных попыток построить отношения с Волочковой бизнесмен решил ей отомстить.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», – пояснила Максакова.

Ранее Волочкова рассказала, что журналистка Ксения Собчак унижала ее во время их интервью 2019 года, потому что на самом деле завидует ее успеху в театральной карьере и личной жизни. «Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством — она, мама, еще был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали», — вспоминала Волочкова.