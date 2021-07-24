Волочкова назвала причину зависти к ней Собчак

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что журналистка Ксения Собчак унижала ее во время их интервью 2019 года, потому что на самом деле завидует ее успеху в театральной карьере и личной жизни. Такие причины их конфликта она назвала в интервью RTVI, выдержки из которго приводит 5-tv.ru.

По мнению Волочковой, Собчак всегда хотела стать балериной, но у нее не получилось, поэтому она обозлилась на успешную артистку.

«Это Ксения вечно выступала так нелепо, что за нее было стыдно. Очень низко, очень завистливо! Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством — она, мама, еще был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали», — вспоминала Волочкова.

Она добавила, что во время съемок интервью Собчак постоянно придиралась к фигуре артистки, особенно к груди. Журналистка пыталась вывести ее из себя, говоря, что на та прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы сделать себе грудь, на что экс-балерина спокойно отвечала, что грудь увеличилась в рамерах в результате гормонального сбоя. В свою очередь, Волочкова заметила, что Собчак сама стеснялась своего тела во время съемок в бане.

«Завернулась в полотенце, наверное, стыдно было показать свою фигуру, там же без слез не взглянешь! А я что — в мини-купальничке фигак — на шпагат!», — прокомментировала она. Волочкова также отметила, что Ксения могла завидовать успехам в личной жизни артистки. По ее словам, она занимается «сексом по четыре раза в день», а Собчак, узнав об этом, «от истерики пришла в ужас».

Выпуск программы «Осторожно, Собчак!» с участием Волочковой вышел на YouTube 3 апреля 2019 года. Выпуск с Волочковой записывался у нее дома. Собчак иронизировала над заслуженной артисткой России, в частности укоряла ее за то, что та хранит в холодильнике мучные продукты. Кроме того, Собчак покопалась в личных вещах балерины без разрешения их владелицы. В комментариях под выпуском пользователи выступили в защиту Волочковой и раскритиковали Собчак.