Волочкова отказалась «рисковать своим организмом» и вакцинироваться

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается вакцинироваться от коронавируса. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Артистка возмутилась тем, что из-за пандемии власти ограничивают работу ресторанов, но разрешают пользоваться общественным транспортом. Она назвала происходящее манипуляцией людьми.

Отвечая на вопрос о прививке, Волочкова сказала, что не готова «рисковать своим организмом». «Люди, вы что? Я слушала много передач, высказываний западных исследователей о том, что еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить», — отметила Волочкова. Она утверждает, что вакцина якобы может спровоцировать развитие онкологического заболевания и появление ВИЧ.

В прошлом году балерина оказалась в центре скандала: она отправилась в село Дивеево и раскритиковала в своем Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса. За поезду в закрытое село ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.