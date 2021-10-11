Волочкова связала гибель актера Большого театра с беспределом и отмыванием денег

Балерина Волочкова: руководству Большого театра не до творчества и не до мер безопасности

Балерина Анастасия Волочкова связала гибель придавленного декорацией во время спектакля актера Евгения Кулеша с действиями руководства Большого театра. Ее слова передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Руководству Большого театра сейчас далеко не до творчества и не до мер безопасности. Там творится полный беспредел, который они творят безнаказанно, идет отмывание [денег]. Довели театр до такого состояния, что люди гибнут», — заявила Волочкова.

По словам бывшей примы-балерины Большого, руководству театра «уже давно ничего не надо» и «если гибнут люди, им все равно». Она выразила сомнение в том, что виновники произошедшего будут наказаны, а также призвала администрацию президента России обратить внимание на происходящее с театром.

37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб во время спектакля по опере «Садко» 9 октября на глазах у зрителей. На него опустилась декорация, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа и скончался до приезда скорой помощи.

Ранее в сентябре стало известно, что Волочкова потребует с руководства Большого театра 200 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Балерина считает, что ее незаконно уволили из театра в 2003 году.