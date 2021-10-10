Народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе заявил, что задавившая актера Большого театра декорация уже становилась причиной ЧП. Об этом ему рассказала одна из сотрудниц театра, сообщает «Комсомольская правда».

Артист заявил, что несколько часов после случившегося ему писали артисты и зрители, которые своими глазами видели, как все произошло. «Вот, например, сообщила артистка: Николай Максимович, пожалуйста, если вас будут спрашивать, упоминайте, что нет техники безопасности...я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей...Не должны обвинить Женю или найти крайнего!», — поделился сообщением коллеги Цискаридзе.

По словам танцора, в Большом театре «нет никакой медицины, никакого порядка и этики», а все служащие в нем актеры являются «крепостными». «Как можно при такой трагедии выйти к людям и объявить, что спектакль не будет продолжен по «техническим причинам»?! На самом деле, это все очень печально», — недоумевает Цискаридзе.

В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями. Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался прямо на глазах зрителей.