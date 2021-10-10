Знакомые и соседи погибшего на сцене Большого театра артиста рассказали о нем

Знакомые и соседи артиста Евгения Кулеша, погибшего под декорациями на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко», рассказали о нем. Их слова приводит «Комсомольская правда».

Артист проработал в Большом театре 20 лет, с 2002 года, а незадолго до трагедии он собирался уволиться.

Соседка мужчины рассказала изданию, что знает его мать, и назвала ее очень хорошей женщиной. «Страшно даже представить, в каком она сейчас состоянии... Когда я услышала о трагедии, сразу рванула к матери, но дома ее не оказалось. Наверное, уже вызвали в правоохранительные органы. Не знаю, как она сможет пережить такое горе», — поделилась женщина.

Знакомый артиста, пожелавший остаться неназванным, заявил, что незадолго до трагедии Кулеш хотел уволиться: «Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было... Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти».

Ранее народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе прокомментировал гибель актера. По словам звезды балета, к трагедии привела «эффективная работа» менеджмента театра.

37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей в результате открытого перелома черепа.

