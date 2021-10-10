Народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе прокомментировал гибель актера на сцене Большого театра. Своим мнением он поделился в Instagram-сторис.

По словам звезды балета, к трагедии привела «эффективная работа» менеджмента театра. «Соболезную родным и близким Евгения Кулеша. Вот к чему приводит эффективная работа менеджмента театра», — написал артист, дополнив историю скриншотом новости о ЧП.

В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями. Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался прямо на глазах зрителей.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с гибелью артиста. Отмечается, что на месте находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.