Оперная певица отвергла вину Большого театра в гибели артиста

Оперная певица Маквала Касрашвили отвергла вину Большого театра в гибели актера Евгения Кулеша. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Касрашвили рассказала, что была на опере «Садко» в субботу, 9 октября. «Трагедия случилась в самом начале спектакля. На сцене — хор и солисты, играл оркестр. В это время на заднем плане, как стена, плавно опускалась декорация. Вдруг артист, который пел одну из ведущих партий, пошел вглубь сцены, резко повернулся и обратился к дирижеру и в зал. Он стал что-то кричать, просил остановить спектакль», — добавила она.

Артистка возмутилась сообщениями о том, что на Кулеша упала декорация. «Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор», — отметила Касрашвили.

По ее мнению, вины рабочих сцены в гибели актера нет — Кулеш мог оказаться не там, где он должен был находиться в тот момент. В заключение певица назвала случившееся роковым стечением обстоятельств.

Ранее 10 октября народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе заявил, что задавившая актера Большого театра декорация уже становилась причиной ЧП. «Вот, например, сообщила артистка: Николай Максимович, пожалуйста, если вас будут спрашивать, упоминайте, что нет техники безопасности...я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей», — сказал Цискаридзе.

В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей.