Коллега погибшего в Большом театре артиста раскрыл причину случившегося

Коллега 37-летнего артиста Евгения Кулеша, погибшего под декорациями на сцене Большого театра, рассказал, что трагедия произошла из-за невнимательности артиста. Он заявил об этом в беседе с «Московским Комсомольцем».

Собеседник, пожелавший остаться анонимным, объяснил, почему не считает произошедшее несчастным случаем.

«Мы сами толком ничего не поняли — настолько мгновенно все случилось: то ли артист что-то перепутал и попал под эту стену… Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — сказал он.

По его словам, декорация не упала, а спускалась, как положено. Он добавил, что на сцене «никто не застрахован», и артист «должен видеть, что она едет». Также коллега отметил, что за кулисами артистам постоянно кричат, чтобы не задеть их «головы». «Стоит специальный человек, который контролирует процесс, и, когда нужно, говорит: "Стоп". Но тут, конечно, была нарушена, по-видимому, техника безопасности. Нам ведь по технике безопасности тоже все объясняют», — заключил артист.

37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Артист отодвигал расположенный на сцене «трон», в этот момент на него опустились двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей в результате открытого перелома черепа.