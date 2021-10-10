Погибшего на сцене Большого театра артиста обвинили в оплошности

Директор театра Наций Мария Ревякина назвала оплошностью гибель артиста во время спектакля в Большом театре. Telegram-канал «Немалахов» публикует скриншот комментария Ревякиной к посту в Facebook.

В ответ на комментарий пользовательницы о том, что гибель актера была несчастным случаем, Ревякина, сделав свои выводы еще до завершения следственных действий, ответила: «Да, именно так. Оплошность». Ее мнение разделила журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина, посетовав, что вину за случившееся могут переложить на директора Большого театра Владимира Урина.

Ранее смерть актера прокомментировал народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, к трагедии привела «эффективная работа» менеджмента театра.

В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями. Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, и, по предварительным данным, не успел отойти в сторону. Декорации опустились на него, придавив шею. Кулеш скончался прямо на глазах зрителей.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с гибелью артиста.

