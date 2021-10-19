Волочкова добилась возбуждения уголовного дела в отношении солистки «Стрелок»

Балерина Анастасия Волочкова добилась возбуждения уголовного дела в отношении певицы Катерины Любомской после слива в сеть ее личного фото. Об этом бывшая прима-балерина Большого театра рассказала на странице в Instagram.

По словам Волочковой, на Любомскую заведено дело по статье 137. «Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — написала балерина.

Летом в сеть попал кадр, на котором Волочкова справляет нужду под деревом на своем загородном участке. Звезда сразу же заявила, что травлю против нее организовала Любомская.

Ранее в сентябре стало известно, что Волочкова потребует с руководства Большого театра 200 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Экс-прима заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из учреждения, не выплачивая при этом положенную пенсию. В своем обращении в соцсетях балерина подчеркнула, что решила судиться не из-за денег, а ради защиты достоинства и чести.