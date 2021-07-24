Волочкова рассказала об изменившей ее тело болезни

Российская балерина Анастасия Волочкова эфире в YouTube-канала RTVI рассказала о болезни, которая изменила ее тело.

По ее словам, поклонники внимательно следят за внешностью артистки и отмечают, что ее пышный бюст — результат работы пластических хирургов. Звезда балета призналась, что это не так, она никогда не прибегала к увеличению груди или других частей тела силиконом.

«У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога», — поделилась Волочкова.

Ранее балерина заявила, что не собирается вакцинироваться от коронавируса. Артистка возмутилась тем, что из-за пандемии власти ограничивают работу ресторанов, но разрешают пользоваться общественным транспортом. Она назвала происходящее манипуляцией людьми.

