Кайл Риттенхаус заявил, что уничтожит винтовку, из которой он убил двоих активистов BLM

Американский юноша из штата Иллинойс Кайл Риттенхаус пообещал уничтожить свою винтовку AR-15, из которой он в августе 2020 года пристрелил двоих активистов BLM. Об этом 18-летний молодой человек заявил в интервью на шоу Чарли Кирка.

Риттенхаус признался, что после резонансного убийства и последовавшего за ним судебного процесса у него больше нет желания владеть оружием. Он также рассказал, что в детстве хотел работать в полиции и помогать людям. Юноша заявил, что считает глупыми протесты BLM, но уважает право каждого на шествия и демонстрации.

Также во время интервью ведущий еще раз коснулся суда над Кайлом, во время которого прокурор округа Кеноша Томас Бингер взял в руки ту самую винтовку Риттенхауса и направил ее в зал, пытаясь продемонстрировать опасность огнестрельного оружия. Кайл сказал, что такое поведение нарушает правила обращения с оружием.

19 ноября суд присяжных признал молодого человека невиновным по всем пунктам обвинения. Подростку предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. Защита Риттенхауса настаивала на том, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны.

26 августа 2020 года было опубликовано видео, как толпа активистов BLM преследует 17-летнего Риттенхауса во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Юноша, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, спотыкнулся и упал, после чего двое демонстрантов набросились на него. Он открыл огонь, убил одного из них и смертельно ранил второго, так же вооруженного пистолетом.