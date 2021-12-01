В Нью-Йорке продадут бывшие квартиры покойного брата Трампа

В Нью-Йорке выставили на продажу комплекс квартир, которые на протяжении нескольких лет принадлежали младшему брату бывшего президента США Дональда Трампа Роберту. Об этом сообщает Mansion Global. Родственник главы государства скончался в 2020 году.

Бывшее владение покойного родственника Трампа находится в здании Studio Building в престижном квартале Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. Оно оценивается в 7,5 миллиона долларов (более 553,8 миллиона рублей). В 2003 году Роберт Трамп и его супруга Блэйн выкупили первую квартиру за 5 миллионов долларов, спустя время они докупили еще два объекта за 1,6 миллиона долларов.

Владение представляет собой дуплекс на восьмом и девятом этажах здания, а также квартиру на седьмом этаже. Особенностью жилья служат потолки высотой шесть метров и витражные окна. По данным агентства недвижимости, частично помещения выглядят как белый ящик — там выбелены стены, однако ремонт полностью не завершен.

Роберт Трамп скончался в августе 2020 года в возрасте 72 лет. Накануне он был доставлен в Пресвитерианский госпиталь из-за тяжелого заболевания. «Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно», — сказал тогда Дональд Трамп.