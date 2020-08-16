Умер младший брат Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта. Об этом сообщает CNN.

Родственник американского лидера умер в возрасте 72 лет. «Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Роберт Трамп был доставлен в Пресвитерианский госпиталь из-за «тяжелого заболевания». Каких-либо подробностей не сообщалось.

Роберт Трамп этим летом пытался через суд запретить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп, дочери их покойного брата Фреда «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». По его утверждению, она подписала в 2001 году соглашение о неразглашении, которое в случае выхода издания будет нарушено. Однако суд отклонил запрос.

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