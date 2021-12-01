В Ленинградской области грузовик с курсантами Росгвардии попал в ДТП по дороге на учения. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Во вторник, 30 ноября, автомобиль «Урал» съехал с дороги в районе поселка Княжево и врезался в дерево. В результате 14 пассажиров получили ушибы и травмы.
В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии назвали причиной ДТП гололедицу и ограниченную видимость. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации росгвардейцы отказались.
Ранее сообщалось, что в Татарстане под Елабугой на трассе столкнулись фура и автобус с вахтовиками, в результате погиб один человек, еще 21 пострадал. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных россиян доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.