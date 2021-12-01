Сальма Хайек снялась в купальнике с декольте в бассейне и взволновала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующими фото она поделилась странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в бассейне с мокрыми волосами в слитном черном купальнике люксового бренда Gucci с глубоким декольте. Ее образ дополняет крупное кольцо. В руке Хайек держит стакан с прохладительным напитком. Публикация набрала больше 1,4 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Сексуальная», «Выглядишь потрясающе!», «Самая прекрасная женщина с невероятными глазами и грудью», «Совершенство», «Сальма всегда выглядит просто идеально», — восхищались они.

В октябре Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое было оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети.

