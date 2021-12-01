В российском городе пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Челябинске самолет Bombardier CRJ-200 при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП

В Челябинске пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на расстоянии около 20-25 метров, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Дмитрий Захаров.

Российский самолет авиакомпании«UVT Aero выполнял рейс из города Казань. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно видимых повреждений не получило.

Сейчас из-за данного происшествия аэропорт временно не принимает рейсы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 ноября, на рейсе Челябинск — Норильск. Пострадавших нет.