Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

Sukhoi Superjet 100 при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. Информация об этом появилась на сайте Красноярского следственного отдела на транспорте.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 ноября, на рейсе Челябинск — Норильск. На борту лайнера находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

В настоящее время Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится проверка по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб аэродрома.

Ранее в октябре в международном аэропорту Владивостока самолет российской авиакомпании «Аврора» во время тренировочного полета сбил лису. В пресс-службе перевозчика отметили, что сотрудники воздушной гавани оперативно убрали мертвое животное с полосы.