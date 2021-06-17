Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Крыму

Самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Также уточняется, что аэропорт временно не отправляет и не принимает самолеты. Так, на прилёт в Симферополь задерживается 11 рейсов, три из которых летят на запасной аэродром города Анапы.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в июне стало известно, что пилот американской авиакомпании Frontier Airlines приземлил самолет мимо взлетно-посадочной полосы и напугал пассажиров. По словам очевидцев, находившихся на борту, посадка была жесткой.