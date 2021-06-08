Пилот приземлил самолет мимо посадочной полосы и напугал пассажиров

Пилот американской авиакомпании Frontier Airlines приземлил самолет мимо взлетно-посадочной полосы и напугал пассажиров. Видео инцидента публикует Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером Airbus 320 в вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана 4 июня. По словам очевидцев, находившихся на борту, посадка была жесткой.

«Самолет снижался очень быстро, не касался колесами взлетно-посадочной полосы до ее середины. Я услышал два резких удара, самолет повернул в траву, мы упали и остановились», — написал в Twitter один из пассажиров рейса.

При этом столичное управление аэропортов Вашингтона объяснило в официальном заявлении, что воздушное судно приземлилось благополучно, а все туристы были доставлены в терминал.

«Затем самолет был снят с травы и отбуксирован к воротам. Все взлетно-посадочные полосы были вновь открыты для воздушного движения, в настоящее время никаких других эксплуатационных воздействий на аэропорт нет», — говорится в сообщении администрации.

Тем не менее, по словам пассажиров, автобусы прибыли лишь спустя час после приземления, а все это время путешественники находились в самолете. Уточняется, что взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, чтобы члены экипажа смогли разобраться в ситуации.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сигнала о неисправности передней стойки шасси. Пострадавших не было, воздушное судно приземлилось в штатном режиме.