Россиянам рассказали о волне мошеннических операций с недвижимостью

«Российская газета»: число афер с недвижимостью в России ежегодно растет на 8 процентов

Россию накрыла волна мошеннических операций с недвижимостью, пишет «Российская газета». По данным Финансового университета при правительстве РФ, количество таких афер в стране ежегодно увеличивается на восемь процентов, а раскрывают их все реже.

Как рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, оборот недвижимости подвержен значительным рискам, и участники сделок с жильем нуждаются в грамотной правовой защите. Кроме того, отметил он, требует законодательного регулирования риелторская деятельность.

По наблюдениям эксперта, чаще всего ущемляются права участников рынка вторичной недвижимости. Нужно разработать дополнительные законодательные гарантии, защищающие права граждан в жилищной сфере, заключил Груздев. Тем временем специалисты рекомендовали россиянам обращаться к нотариусам для заключения сделок по приобретению жилья.

Ранее в ноябре прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирой местного жителя. Мужчина лишился квадратных метров в новостройке по вине аферистов: они подделали документы на жилье и перепродали его 62-летней пенсионерке.