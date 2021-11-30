Мошенники украли у россиянина квартиру в новостройке

В Волгограде будут судить аферистов, продавших жилье по поддельным документам

Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирой местного жителя. Мужчина лишился квадратных метров в новостройке по вине аферистов: они подделали документы на жилье и перепродали его 62-летней пенсионерке. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как выяснили следователи, двое жителей региона — 46-летний и 53-летний — в 2019 году подделали договор долевого участия в строительстве и договор уступки права требования, зарегистрировав таким образом право собственности на двухкомнатную квартиру в волгоградской новостройке. Впоследствии недвижимость они продали пенсионерке за 3,1 миллиона рублей.

Со временем настоящий собственник квартиры узнал, что квадратные метры украли, и обратился в суд с иском о возврате имущества. Фиктивность документов, по которым квартира была реализована повторно, подтвердили в суде. Однако вину в содеянном мужчины не признали.

Уголовное дело в отношении мошенников, уже находящихся под стражей, рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее в ноябре стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.