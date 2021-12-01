В Минздраве предупредили об обострении заболеваний сердца после COVID-19

После перенесенного COVID-19 люди с заболеваниями сердца и сосудов подвержены рискам обострения хронических болезней. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов, его цитирует ТАСС.

«Повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов. Зачастую это требует коррекции лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта», — рассказал Бойцов.

По его словам, людям с хроническими заболеваниями важно пройти углубленную диспансеризацию и встать на наблюдение в диспансере по основной болезни, чтобы при необходимости скорректировать лечение.

Кардиолог подчеркнул, что самым эффективным способом для профилактики коронавируса является вакцинация вместе с соблюдением всех эпидемиологических ограничений, в числе которых ношение масок и социальная дистанция.

Ранее врач-гематолог Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковида. По ее словам, таким последствием COVID-19 является нарушение свертываемости крови — от этого не застрахованы даже те, кто переболел в легкой форме.