Матвиенко пошутила о бегущих в военкомат русских

Матвиенко рассказала шутку о том, что в трудные времена русские бегут в военкомат

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала шутку о том, что при наступлении трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу «бегут в военкомат». Ее слова приводит РИА Новости.

Политик упомянула шутку в рамках правительственного часа в Совфеде, где выступал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ряд сенаторов подняли тему об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, — потому что русские сразу бегут в военкомат», — поделилась Матвиенко.

Она призвала так называемых партнеров страны «иметь это в виду».

Ранее Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой заявила, что стороны пришли к единому мнению по поводу источника данных для утверждения новых границ. Спикер Совфеда добавила, что это будут советские карты региона из архивов Минобороны России.