Последствия разрушительного шторма в Сочи показали на видео

В сети появилось видео, на котором показаны последствия разрушительного шторма в Сочи. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today, освещающий жизнь курортного города.

На размещенных кадрах видно, как в прибрежной зоне, которая осталась незатопленной, валяются принесенные морем бревна и ветки вперемежку с обломками пляжной инфраструктуры: сломанными деревянными беседками и настилами. При этом видно, что береговая линия оказалась практически полностью размыта мощными потоками воды.

«Сочинским пляжам изрядно досталось! Сильный шторм снес все на своем пути!» — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию и оставили комментарии под ней. «Нечего к самому берегу топчаны и зонты ставить», «Море освободило пляжи от арендаторов для людей», «И это замечательно. Пляжи должны быть свободны от всяких построек. От всего наносного», «Море не любит бизнес! И каждый раз будет отвоевывать свои территории», — написали они.

Ранее в октябре россиянин решил пройтись по пирсу в Ялте во время шторма на море и был сбит с ног огромной волной. На опубликованном ролике видно, как мужчина пытается подняться с корточек, однако огромная волна, которая с большой скоростью разбивается о пирс, смывает его в обратном направлении.