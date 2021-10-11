Россиянин решил ради шутки искупаться в шторм и был смыт огромной волной

В Крыму россиянин пошел на пирс во время шторма и был сбит с ног огромной волной

Россиянин решил пройтись по пирсу в Ялте во время шторма на море и был сбит с ног огромной волной. Видео опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__love, рассказывающий о событиях в Крыму.

На размещенных кадрах видно, как мужчина пытается подняться с корточек, однако огромная волна, которая с большой скоростью разбивается о пирс, смывает его в обратном направлении. Ради шутки автор ролика наложил на видеоряд диалог Ахиллеса и царя Триопа из фильма «Троя» 2004 года, снятый Вольфгангом Петерсеном.

Решение россиянина искупаться в шторм вызвало возмущение у пользователей сети. «Повезло... Мог бы и не встать уже никогда», «Вообще не смешно», «С морем шутки плохи», «Ну для чего голова у людей», «Так же ударится можно очень сильно», «Жить надоело», «Надеюсь, такого Ахиллеса не смыло в просторы», «Это может кончиться плачевно! Со штормом не шутят», — такие комментарии оставили они.

Ранее в Анапе россиянка, которая повела своего ребенка купаться во время шторма, вызвала возмущение пользователей в сети. На опубликованном в сети видео можно увидеть, как женщина с ребенком подходят к краю пристани, о которую разбиваются большие волны.