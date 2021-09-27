Поведение россиянки с ребенком во время шторма в Анапе вызвало возмущение в сети

В Анапе россиянка, которая повела своего ребенка купаться в море во время шторма, вызвала возмущение пользователей в сети. Инцидент сняли на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray.

На кадрах видно, как женщина с ребенком подходят к краю пристани, о которую разбиваются большие волны. Пару окатывает потоками воды с головы до ног, тем не менее отдыхающая продолжает держать сына за руку. Также можно заметить, как позади них стоит одетый в куртку мужчина, который снимает купание туристов на мобильный телефон.

Поведение россиянки вызвало споры среди пользователей в сети. «А потом люди спасают таких детей и горе-матерей, и сами тонут», «Почему не штрафуют таких?», «У нее он лишний, видимо», «Интересно, она вообще понимает, что их могло снести волной в море?» — выразили возмущение одни юзеры. «А никто не заметил, что они не купаются, а наслаждаются брызгами от волн?», «Ничего страшного в этом нет, люди на расстоянии стоят от края, волны не сильные, мы в детстве всегда так делали и плавали даже», «На отбойнике стоят ровно настолько, насколько достанет. Шок получает тот, кто не понимает», — возразили другие комментаторы.