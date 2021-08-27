Роспотребнадзор рекомендовал запретить купание в двух популярных пляжных городах

Роспотребнадзор рекомендовал запретить купание на пляжах Анапы и Новороссийска

В Роспотребнадзоре Краснодарского края порекомендовали запретить купание на пляжах Анапы и Новороссийска из-за загрязнения воды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установило, что вода в акватории Черного моря вблизи двух популярных пляжных городов не соответствует гигиеническим нормативам.

Соответствующее заявление и информация об ограничении купания направлены в органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска.

Отмечается, что специалисты в ежедневном режиме проводят лабораторный мониторинг качества морской воды. Всего проведено более четырех тысяч исследований на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

Ранее в августе власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за сильного шторма. Отмечается, что купание во время непогоды опасно для жизни. На курорте дежурили спасатели, также на побережьях выставляли информационные аншлаги.