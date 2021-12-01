Стало известно о состоянии Рашкина после операции

Депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину провели операцию, все прошло штатно. Он намерен приступить к работе в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь партии в Мосгордуме Никита Попов, пишет РИА Новости.

По его словам, первая плановая операция состоялась в сентябре. Попов рассказал, что Рашкину проводили операцию на правый глаз. «Но это еще не последний его визит к врачам, где-то через месяц с лишним надо будет еще раз их посетить», — отметил пресс-секретарь фракции в Мосгордуме.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни.

25 ноября депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Это случилось после того, как в октябре политика задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была найдена туша убитого лося.