У спасенной в Приморье тигрицы Спарты родился «драгоценный» детеныш Алмаз

У спасенной 14 лет назад в Приморье тигрицы по кличке Спарта родился детеныш Алмаз. Он появился на свет в ноябре в шведском зоопарке «Северный ковчег». Об этом сообщается на официальной странице российского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

У тигренка открылись глаза. В настоящее время его вес составляет около пяти килограммов, однако пока он ест и спит «в яслях возле животика мамы».

Спарта была замечена на дороге около приморского села Чугуевка в 2007-м. Ее и второго четырехмесячного тигренка по кличке Констанция спасли лесозаготовители. В итоге осиротевшие детеныши оказались в специальной инспекции, где их лечили и осматривали ветеринары из Владивостока и Москвы. «Когда полосатые питомцы окрепли и поправились, Констанцию передали в зоопарк Пензы, а Спарта поехала в Швецию», — рассказали в WWF.

Тем временем тигр по кличке Егор, с которым «познакомилась» в зоопарке Спарта, приехал из шведского парка «Орса». «Прежде чем устроить самцу и самке свидание, им дали время, чтобы они познакомились и привыкли. И они спаривались и раньше, но до появления котят дело не доходило», — вспомнила директор природоохранных программ зоопарка «Северный ковчег» Эмма Нюгрен. По словам специалиста, все были удивлены, когда «увидели тигренка на мониторе камеры наблюдения».

У обоих животных до этого были котята, но Алмаз стал их первым совместным потомством. Его назвали Алмазом, так как «он такой же драгоценный, как и этот минерал». Мальчик останется расти в зоопарке, и специалисты продолжат за ним следить.

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попало семейство из трех редчайших тигров. Уточнялось, что игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью.

