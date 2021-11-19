Игры семейства тигров в нацпарке Приморья показали на видео

Фотоловушка запечатлела семью из трех тигров в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье

В приморском нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела семейство из трех амурских тигров. Видео с редкими животными публикует РИА Новости.

На кадры попала самка с двумя подросшими тигрятами, которые укрылись у скалы на ночлег. Можно увидеть, как двое молодых животных играют и изучают снимающую их камеру. Позже к ним присоединяется тигрица, которая устраивается на подстилке из сухих листьев отдыхать.

Как рассказали сотрудники нацпарка, игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью. Уточняется, что детенышам, показанным на видео, предположительно, более года.

Амурский тигр занесен в Международную красную книгу. По данным на осень 2021 года, в России число этих хищников составляло более 600 особей. Из них на территории «Земли леопарда» в настоящая время проживает 41 животное.