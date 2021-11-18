В Саяно-Шушенском заповеднике на камеры попала сибирская кабарга с детенышем

В Саяно-Шушенском заповеднике на фотокамеры попала сибирская кабарга с детенышем. Об этом сообщает портал sibnovosti.ru.

Как рассказали в заповеднике, кабарга ведет скрытный образ жизни, и данные фотографии имеют особую ценность.

Там добавили, что осенью в объективы часто попадают самки с подрастающими телятами.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике засняли на видео снежного барса. За 20 лет сотрудникам учреждения удалось увидеть следы барса лишь семь раз, поэтому данная съемка — большая удача, рассказали в учреждении.

Перед этим в Саяно-Шушенском заповеднике медведь зафиксировал камеру и снял себя на видео. Всего на территории заповедника расположено около 80 фотоловушек, и животные часто трутся об них, чтобы пометить территорию, либо защититься от гнуса и избавиться от блох и клещей.