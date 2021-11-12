В Саяно-Шушенском заповеднике на видео попал взрослый снежный барс

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края инспекторы кордонной службы засняли на видео снежного барса. Об этом сообщает NewsLab.

«После обнаружения следов снежного барса в заповеднике в последующие двадцать лет сотрудники лишь семь раз увидели ирбиса. Увидеть и запечатлеть на видеокамеру таинственного и скрытного ирбиса в дневное время — большая удача», — рассказали в пресс-службе заповедника.

По словам сотрудницы заповедника Натальи Литенковой, наблюдение за хищником длилось около десяти минут.

Ранее сообщалось, что медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой зафиксировал камеру и снял себя на видео. На записи видно, как хищник сам «настраивает» камеру, а затем залезает на дерево. Всего на территории заповедника действуют около 80 фотоловушек. Чаще всего животные трутся о них, чтобы пометить территорию, или, как считают некоторые специалисты, чтобы защититься от гнуса и избавиться от блох и клещей.