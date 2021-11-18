Хозяйство в Елабужском районе увеличит поголовье оленей и площадь их вольеров

Хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе Татарстана запланировало увеличить поголовье благородных оленей. Об этом информационному агенству «Татар Информ» рассказал глава муниципалитета Рустем Нуриев.

Сообщается, что на данный момент в «Вятском береге» проживают 650 животных, популяцию которых решено увеличить до тысячи. Отмечается, что помимо благородных особей на территории обитают пятнистые олени и лани. «В хозяйстве проведена огромная работа по строительству вольеров (...) Заготовлена кормовая база», — пояснил градоначальник.

Кроме того, согласно материалу, рабочие проведут реставрацию вольеров. Известно, что сейчас их территория равна 280 гектарам, а после расширения площадь достигнет 400 гектаров.

Ранее в ноябре появилась информация о том, что на Камчатке начало возрождаться единственное крупное стадо диких оленей. Так, в Кроноцком заповеднике завершили очередной этап исследования редких парнокопытных — наблюдатели зарегистрировали много оленят, родившихся в этом году.