Россиянам показали замеченную на Дальнем Востоке самую большую в мире медузу

Известный подводный оператор Дмитрий Рудась заснял самую больше в мире медузу — волосистую цианею (Cyanea capillata). Это морское существо может достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца до 30 метров в длину. Об этом сообщает National Geographic. Видео показали на YouTube-канале ФГБУ «Земля Леопарда».

Отмечается, что медузу заметили в Дальневосточном морском заповеднике. Кадры удалось снять недалеко от берега. Отмечается, что дайверам попалась молодая особь — диаметр ее купола достигает около 70 сантиметров. Как правило, самых больших цианей замечают в арктических и антарктических широтах.

Издание указало, что в конце осени медузы чувствуют себя наиболее комфортно. Скачки температур на разных глубинах сглаживаются, и погодные условия становится для цианей благоприятными.

Отмечается, что в целом для человека цианея волосистая не опасна, однако контакта с ней стоит избегать. Прикосновения ее щупалец могут вызвать на человеческой коже жжение и красоту. При этом некоторые рыбы к ее яду резистентны и прячутся в щупальцах медузы от крупных хищников.

Ранее сообщалось, что в Ялтинском крокодиляриуме в Крыму впервые отложили яйца каймановые крокодилы. «В Ялтинском крокодиляриуме каймановые крокодилы родили целую гору яиц. Радостная новость для всех», — сказал директор организации Виктор Жиленко.