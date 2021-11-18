В России поставили первый спектакль о снежном барсе

На Алтае поставили первый в России спектакль о снежном барсе

В Национальном театре Республики Алтай поставили первый в России спектакль о снежном барсе. Об этом сообщает WWF.

Спектакль «Хранители горных вершин» поставила балетмейстер-постановщик из Горно-Алтайска Ольга Асканакова, актерами стали школьники Республики Алтай — участники танцевальной студии «Стимул». Сценарий написали сотрудники Сайлюгемского национального парка, на территории которого находятся важнейшие места обитания снежного барса в России. Костюмы для спектакля и музыку помог подготовить WWF России.

По словам пресс-секретаря представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Татьяны Иваницкой, идея спектакля появилась два года назад. «В России с 2010 года проводится фестиваль "Земля снежного барса", и театральные номера о снежном барсе в рамках праздника всегда привлекают огромное внимание, вызывают интерес зрителя. Поэтому постановка отдельного спектакля про ирбиса стала логичным итогом», — отметила она.

Сюжет спектакля основан на истории семьи снежных барсов, за которыми исследователи следили несколько лет. Самка ирбиса по имени Вита и два ее котенка стали жертвами браконьерской охоты в 2013 году. Вита и котята погибли мучительной смертью в проволочных петлях, с помощью которых незаконно отлавливают ирбисов и других животных.

Премьеру посмотрели около 200 зрителей. Авторы и партнеры спектакля обсуждают возможные гастроли при соблюдении санитарных ограничений.