В историческом центре столицы Башкирии восстановят три старинных дома

В историческом центре башкирской столицы планируют восстановить три старинных дома. Как уточняет «Башинформ», речь идет об объектах культурного наследия «Особняк Воскресенских», «Дом Тихониных» и «Усадьба Бухартовских».

Указывается, что проекты сохранения и реставрации упомянутых объектов уже получили положительное заключение историко-культурной экспертизы. По данным агентства, разработкой документации по поручению администрации Уфы занималось экспертно-проектное бюро «Архтамга». Первые два проекта уже одобрили в Башкультнаследии, в то время как проект восстановления «Усадьбы Бухартовских» пока обсуждается.

Обсуждая текущее состояние зданий, глава бюро «Архтамга» Рустам Алибаев подчеркнул, что из трех старинных домов архитектурный облик и конструкции сохранил лишь Дом Воскресенских. При подготовке проектов реставрации для двух других старинных домов проектировщикам пришлось обращаться к архивным данным и историческим снимкам зданий, а также цифровым копиям объектов, которые были созданы ранее.

Ранее стало известно, что подготовку к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, который будут отмечать в 2024 году, оценили в 215 миллиардов рублей. Отмечалось, что большая часть упомянутых средств (89,2 миллиарда рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 44,3 миллиарда рублей — из бюджета республики. Инвестиции частного бизнеса составят 66,7 миллардов рублей, в то время как власти российского города выделят 15,1 миллиарда рублей.