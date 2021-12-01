В российской армии появилась первая рота из «Терминаторов»

В Центральном военном округе появилась штатная рота из девяти российских БМПТ «Терминатор»

Первое в армии России штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», появилось в Центральном военном округе, заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, пишет РИА Новости.

По его словам, согласно решению министра обороны Сергея Шойгу, была сформирована рота из девяти боевых машин. В июне 2022 года технику задействуют в учениях. В рамках тренировок военные планируют исследовать возможности применения батальона БМПТ.

Лапин выразил уверенность, что машины будут успешно справляться с боевыми задачами «как наиболее эффективное огневое средство». «Не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах», — отметил он.

Ранее немецкое издание Stern назвало БМПТ «бронемашиной на стероидах». Издание рассказало, что «Терминатор» получил шасси от Т-90, башня которого, лишившись «классической основной части боевого танка — длинноствольной пушки», получила «целую кучу оружия».

«Терминатор» предназначен для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.