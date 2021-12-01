В Крыму трактор снес ограждение, чуть не сбил школьника и врезался в дерево

В Севастополе трактор снес дорожное ограждение и чуть не сбил ребенка

В Севастополе трактор снес дорожное ограждение, выехал на тротуар и чуть не сбил школьника. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал издания «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как желтый трактор с ковшом двигается по крымской дороге. Транспортное средство пересекает автомобильные полосы и сносит дорожное металлическое ограждение. На его пути ребенок, который, увидев движущийся на скорости трактор, убегает. Далее транспорт въезжает в сквер и врезается в дерево.

В ГУ МВД по городу заявили, что в результате ДТП никто не пострадал.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки», — заявили в МВД.

Предварительно установлено, что водитель трактора не смог справиться с управлением.

Ранее сообщалось, что в поселке Заозерном Тюменской области пьяный тракторист, пытаясь обогнать другой трактор, насмерть сбил пешехода. 39-летний водитель трактора «Беларус», обгоняя другой трактор, сбил 31-летнего россиянина. В тот момент мужчина шел по обочине против движения транспорта. Пешеход скончался на месте, а тракторист уехал с места ДТП.