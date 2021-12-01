Российский кардиолог назвала повышающие риск тромбоза факторы

Кардиолог Сергеева: повреждение внутренней оболочки сосуда может привести к тромбу

Присутствие одного из факторов, повышающих риск образования тромбов, причисляет человека к группе риска. Три отклонения сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к негативным последствиям, назвала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева, ее слова приводят «Известия».

Три фактора, приводящие к образованию тромба, называются «триада Вирхова», отметила специалист. К ним относятся повреждение внутренней оболочки сосуда, замедление тока крови в сосуде и повышение активности свертывающей системы крови.

Сергеева объяснила, что после 40 лет возрастает риск тромбоза. Кроме того, ему подвержены малоподвижные люди, имеющие ожирение, а также принимающие оральные контрацептивы и гормоны.

На вероятность образования тромбов также стоит обратить внимание при варикозном расширении вен нижних конечностей, беременности, онкологических заболеваниях и легочных патологиях.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала продукты, повышающие риск развития тромбоза после COVID-19. Кроме того, она причислила к рискам прием препаратов, которые увеличивают свертываемость крови.